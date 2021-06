tmw Nome nuovo per la panchina della Samp: sul tavolo di Ferrero c'è Angelovski, ct macedone

Nel valzer dell'allenatore per il futuro della Sampdoria, i nomi sul tavolo di Massimo Ferrero adesso sono quelli di Marco Giampaolo, di Beppe Iachini e di Roberto D'Aversa. Ipotesi che il Presidente blucerchiato sta valutando in queste ore, dopo aver visto sfumare l'ipotesi Alessio Dionisi che andrà al Sassuolo (con l'Empoli che lo sostituirà con Aurelio Andreazzoli).

OCCHI SULLA MACEDONIA C'è poi un nome nuovo, emerso negli scorsi giorni come candidatura per il Genoa. Si tratta di Igor Angelovski, ct della Macedonia del Nord dove milita proprio Goran Pandev: l'occasione per vederlo all'opera, per Ferrero, sarà proprio oggi nello storico debutto Europeo alle 18:00 contro l'Austria di Foda.