Angelovski loda Pandev: "Ha giocato per tutta la Macedonia, ha dato tutto per noi"

Giornata emozionante in casa della Macedonia del Nord, che dice addio all'Europeo e soprattutto alla leggenda Goran Pandev, oggi in campo per la 122esima e ultima volta con la maglia della Nazionale. Il CT Igor Angelovski ha riservato un pensiero al suo capitano in conferenza stampa: "Ha giocato per tutta la Macedonia, ha davvero dato tutto per noi nella sua carriera. Ha dimostrato tutto il suo valore e sono felice di aver lavorato con lui per 5 anni, con un capitano così. Posso solo ringraziarlo per quello che ha fatto per il nostro calcio, spero che le generazioni future prendano esempio su come debbano comportarsi e lavorare per raggiungere gli stessi risultati che è riuscito a ottenere lui".