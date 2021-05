tmw Non solo Cornelius per il Trabzonspor: i turchi vorrebbero anche Gervinho

Il Trabzonspor spera di fare spesa in Italia. Oltre ad Andreas Cornelius nel mirino c'è anche l'attaccante ivoriano Gervinho. La situazione però non sembra promettere un finale positivo, almeno a breve giro di posta. L'intenzione sarebbe quella di fare un pacchetto per entrambi, ma al momento non c'è accordo né con i calciatori, né fra i club.