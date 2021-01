tmw Non solo Fazio: per la difesa del Parma c'è anche l'idea Vida del Besiktas

Non solo Federico Fazio della Roma, nome caldo per la difesa del Parma. L'argentino è un nome per il quale il club ducale è in trattativa, in A una delle alternative è Mateo Musacchio del Milan ma irrompe in queste ore anche il nome di Domagoj Vida. Il nazionale croato piace a più società in Serie A: dal gennaio 2018 al Besiktas, in Turchia, potrebbe lasciare la Super Lig e sul giocatore tra le altre ci sarebbe proprio il Parma.