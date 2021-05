tmw Ore decisive tra Parma e Maresca. Superato il Girona per il tecnico?

Enzo Maresca e il Parma, le parti restano in contatto. Il club ducale ha in mente l'allenatore del Manchester City Under 23 come perno del progetto che verrà, ore decisive per la panchina del club di Krause. Su Maresca c'è anche il Girona, club del City Football Group, ma l'italiano potrebbe trovare la quadra con la società ducale.