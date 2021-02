tmw Parma, Carli: "Non ho meritato la fiducia del presidente. Pellè? Credo sia fatta"

Intervenuto ai microfoni di TMW, il direttore sportivo crociato Marcello Carli ha così parlato a pochi minuti dalla fine della sessione invernale di calciomercato: "Per Pellè credo sia fatta, farà le visite domani. Bonazzoli era stata un'idea, però abbiamo chiuso così. Non lo abbiamo preso perché sono rimasti sia Inglese che Cornelius, poi abbiamo Zirkzee, Man, Mihaila, Gervinho. Abbiamo preso diversi giovani, poi abbiamo calcolato che rischiavamo di essere in troppi. Coi nuovi e con quelli che già c'erano dobbiamo cercare di fare un girone di ritorno all'altezza. Tutti dietro al mister, lui deve dare la forza a tutti per fare un grande ritorno. Il presidente ha totale fiducia in me e D'Aversa? La fiducia ognuno deve guadagnarsela sul campo. Sicuramente abbiamo fatto un girone d'andata pessimo: io personalmente non ho meritato la fiducia del presidente. Il campo dirà se sarà giusto andare avanti o no. Rugani? Non lo abbiamo preso, perché abbiamo fatto Bani, eravamo a posto così in difesa".