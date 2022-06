tmw Pinamonti e il futuro: ci sono Monza e Torino ma l'attaccante dell'Inter non ha fretta

vedi letture

Andrea Pinamonti vuole scegliere con calma il passo successivo per la sua carriera. L'ultima stagione, in prestito all'Empoli, è stata probabilmente la migliore della sua carriera: fu quella una scelta ponderata, presa dopo settimane dall'offerta del club toscano, e così sarà anche questa estate. Dando per assodato che l'Inter non conta su di lui, e punta a monetizzare la sua cessione, Pinamonti non vuole sbagliare il prossimo passo. E per questo motivo aspetterà ancora qualche settimana prima di prendere una decisione, a meno di offerte clamorose che oggi, però, non ci sono.

Pensa a lui il Torino, è una idea concreta per il dopo Belotti se il capitano granata, come sempre più probabile, non rinnoverà il contratto. Potrebbe rientrare nell'affare Bremer ma oggi non è in corso una trattativa. E' un'idea, appunto, che può decollare se il Gallo va via. C'è poi il Monza, che ha già mosso passi concreti presentando all'Inter un'offerta superiore ai 10 milioni di euro. Il club brianzolo punta all'accordo con l'Inter, ma oggi per Pinamonti non è ancora il momento delle scelte: il calciomercato è appena iniziato.