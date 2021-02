tmw radio Antonini: "Se va in Serie A il Monza può fare tutto. Anche convincere Ribery"

L'ex difensore Luca Antonini, oggi procuratore, nella sua intervista di ieri a TMW Radio ha parlato anche della possibilità che il Monza riesca a convincere Franck Ribery, attualmente alla Fiorentina, ad accasarsi nel club di Berlusconi nella prossima stagione: "Possono fare quello che vogliono: se il dottor Galliani si mette in testa una cosa, in un modo o nell'altro la ottiene. Di sicuro se verranno in Serie A, ci sarà da aspettarsi di tutto visto che nessuno si aspettava prendessero Boateng e Balotelli in B. Speriamo riescano a salire, la terza squadra di Milano sarebbe una grande vittoria per noi lombardi".