tmw radio Braglia: "Scontro Ibra-Lukaku mi ha dato fastidio. Zlatan deve mettersi a disposizione"

vedi letture

L'ex portiere Simone Braglia, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche dello scontro tra Ibrahimovic e Lukaku che continua a tenere banco in attesa di sviluppi che potrebbero arrivare dal giudice sportivo: "Mi ha dato un po' fastidio. Non so cosa ci sia dietro a questo nervosismo, però questa cosa sta pesando. E anche domenica non vinci. In questo momento un giocatore così professionale come lui deve mettersi a disposizione del gruppo ed essere da esempio. Fare certe scenate? Non le comprendo. Certe reazioni mostrano qualche problema".

Clicca sul podcast per l'intervista completa.