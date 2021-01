tmw radio Cacia: "Fiorentina? Manca uno che fa la differenza sotto l'aspetto realizzativo"

L'attaccante Daniele Cacia, oggi svincolato, ha parlato ieri a Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio. Di seguito un estratto dell'intervista: "Cosa non sta funzionando nella Fiorentina? Non vorrei risultare il classico bomber egoista, ma che questo manchi alla Fiorentina penso sia palese e sotto gli occhi di tutti. Il Cagliari lo ha trovato in Joao Pedro, ed è comunque in grosse difficoltà di punti, ma a Firenze manca uno che fa la differenza sotto l'aspetto realizzativo. Potrebbe essere anche problema del gruppo, non credo siano cose delle singoli fasi, penso più al problema collettivo".