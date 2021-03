tmw radio Colonnese su Paratici: "Alla Juve gli chiedono altro, ma lui è uomo di campo"

vedi letture

Francesco Colonnese, ex difensore, nel corso dell'intervista di ieri a TMW Radio ha parlato anche della figura di Fabio Paratici alla Juventus: "Lui è sempre stato un uomo da campo e non da scrivania, la sua carriera è stata costruita scovando talenti, soprattutto giovani, in giro per l'Europa. Quella la sua forza, ma in questo momento gli si chiede altro. Il ruolo del ds è diverso e non è semplice, ci sono anche rapporti con ambiente e squadra da dover gestire".