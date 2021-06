tmw radio De Marchi: "Pirlo via dalla Juve a testa alta, con Allegri torna un top d'Europa"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'operatore di mercato ed ex difensore Marco De Marchi ha tracciato un bilancio della prima stagione di Pirlo e parlato del ritorno alla Juventus di Allegri: "Considerando che è stato il primo anno in assoluto di Pirlo, e che gli hanno dato in mano la Ferrari più accessoriata, penso ne sia uscito a testa alta. Con alti e bassi non ha dato impressione di aver trovato filo logico o continuità ma se ne torna a casa con due trofei e una qualificazione Champions che fino all'ultimo sembrava impossibile. Ora la Juventus ripassa in buone mani, Allegri dovrà dimostrare che non è una minestra riscaldata e credo proprio non lo sia, è un signor allenatore. "Parliamo di un allenatore top, tra i primi d'Europa, con una personalità spiccata e un'esperienza incredibile".