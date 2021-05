tmw radio De Santis: "Valzer panchine, Mou e Allegri le mosse migliori. Lautaro a rischio"

L'operatore di mercato Lorenzo De Santis ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Niccolò Ceccarini: "Nella scorsa stagione c'era stata una finestra talmente esigua che tanti avevano aspettato. Quest'anno si è partiti col botto con Mourinho alla Roma, ora non credo ad altre code a sorpresa. Penso che Spalletti alla fine andrà al Napoli, il dedalo degli allenatori ha preso una configurazione piuttosto chiara".

Chi ha fatto la mossa migliore?

"A me intriga Mourinho, colpo d'immagine oltre che tecnico. Venivano da una stagione complicata, con un tecnico emergente che al di là di buone idee non ha portato risultati. Sarebbe troppo facile dire Allegri, che io valuto miglior allenatore italiano e che è stato rivalutato anche dai detrattori dopo 2 anni di assenza. Metto insieme Juventus e Roma".

Dove lo vede Conte?

"Credo che inevitabilmente le sue attenzioni vadano al Real Madrid. C'era già vicino tempo fa, quando Ramos e altri senatori però espressero le proprie perplessità. Sarebbe la massima espressione, anche se c'è pure la panchina del Tottenham che rimane fuori".

Cosa può fare Gattuso alla Fiorentina?

"Per me è stato fatto un grande acquisto, è l'uomo che può rilanciare ambizioni ed entusiasmo che si sono un po' perse nelle ultime stagioni".

Riusciranno a far rinnovare Vlahovic?

"Quando arrivi a due anni dalla scadenza per un giocatore così importante è fondamentale arrivare al rinnovo. Anche con una clausola, soluzione intermedia. Dopo Haaland è il 2000 che ha dimostrato ed è migliorato più di tutti. Fa gola a molti, sono convinto che la Fiorentina farà di tutto per blindarlo. La sua permanenza a livello futuro dipenderà da quanto la Fiorentina esprimerà come collettivo".

Più Lautaro o Hakimi come cessione per l'Inter?

"Gli indizi portano tutti a Lautaro, classe '97 che ha fatto vedere cose importanti e ha molti estimatori. Se c'è questa necessità di fare cassa penso abbia più possibilità lui di partire rispetto ad Hakimi. Sarebbe una perdita clamorosa, però credo che tutto sommato, se l'Inter deve fare un sacrificio e riesce a farselo pagare bene, possa starci".

Icardi lo vedrebbe bene alla Juventus?

"Per me è l'attaccante ideale. Quando si dice che il ritorno di Allegri porterà a cambiamenti sostanziali credo si intenda Dybala e Bernardeschi come principali beneficiari. C'è Ronaldo all'ultimo anno di contratto, se la Juventus riuscisse a risparmiare anche soltanto sul suo ingaggio potrebbe dare aria alle sue casse. Il problema è che un ingaggio così possono permetterselo giusto due o tre".

Che ne sarà di Donnarumma?

"Il Milan si è ritrovato a trattare col più ostico degli agenti. Quando perdi Donnarumma è un dolore, è un portiere di 22 anni che sarà tra i migliori del suo ruolo a lungo. Una pedina fondamentale in qualsiasi scacchiere, chi va a prenderlo per me fa bene a spendere cifre elevate".