Di Gennaro: "Il mercato migliore l'ha fatto il Milan. Bene Cagliari e Torino"

Nel corso dell'intervista di ieri a TMW Radio, l'ex centrocampista Antonio Di Gennaro ha parlato anche di chi, a suo giudizio, si sarebbe meglio distinto in Serie A nell'ultima sessione di mercato: "Secondo me il Milan è riuscito a modellare il suo organico. Tomori ha esperienza in Premier, Mandzukic ha giocato poco ed è normale faticare per ritrovare i ritmi, ma sarà utilissimo: è leader di grandi motivazioni, come Ibra. Le altre big si sono mosse poco. Guardando a chi lotta per non retrocedere, il Cagliari ha provato a fare diversi acquisti, e il Torino ha preso Sanabria ma sopratutto Mandragora, un regista che sarebbe stato utilissimo per Giampaolo".