Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e oggi opinionista, è intervenuto ieri su TMW Radio anche sui problemi della Juventus: "Per un discorso di plusvalenza hanno perso due grandissimi laterali come Cancelo e Spinazzola. Sia per una difesa a quattro che a tre sono fantastici. Delle nuove leve, a parte Fagioli, non vedo chi possa essere competitivo per una squadra di rango com'è la Juventus. Il fatto che debbano lottare per entrare in Champions League deve portarli ad un'analisi importante sul progetto, pur dicendo che io sarei per proseguire con Pirlo".