tmw radio Di Gennaro: "Si pensava che Mandzukic potesse dare di più al Milan"

vedi letture

Di Gennaro: "Conte in testa dà il 150%. Per il Milan ora è dura"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato anche della lotta Scudetto osservata dal punto di vista del Milan: "Si pensava che l'arrivo di Mandzukic potesse dare molto di più, ma anche Tonali per esempio, non è ancora cresciuto. Poi qualche infortunio di troppo, e il derby che a livello mentale ha pesato. Quando Conte va in testa ti dà il 150% quindi per loro la vedo dura. Il Milan comunque ha giocato un gran calcio negli ultimi 8 mesi".