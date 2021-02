tmw radio Di Livio: "Fonseca e Gattuso due buoni allenatori, troppi polveroni su di loro"

L'ex centrocampista Angelo Di Livio, nel corso della sua intervista di ieri a TMW Radio, ha parlato anche di due allenatori sempre al centro delle critiche quali Gattuso e Fonseca: "Non sapete quante lotte qua a Roma... Per me ancora non sono pronti a vincere lo Scudetto, stanno facendo un buon campionato: è una squadra che può migliorare nelle sfide alle big, ma la verità è che in alcune piazze si sollevano polveroni incredibili. La questione Dzeko, per esempio, l'hanno gestita benissimo. Lo stesso discorso vale per Gattuso a Napoli, che è stato travagliato dai problemi. Chi mastica di calcio sa che sono due buoni allenatori".