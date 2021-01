tmw radio Di Marzio: "Non mi meraviglierei se l'Atalanta si inserisse nella corsa scudetto".

Gianni Di Marzio, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche dell'Atalanta e del fatto che la squadra di Gasperini potrebbe inserirsi nella corsa scudetto: "Non mi meraviglierebbe se si inserisse. Ho fiducia perché si è dimostrata una società seria nel gestire il caso Gomez, che era l'idolo e il trascinatore. Percassi è una persona seria. E' una squadra che è andata avanti con grande compattezza e gioca all'europea. Per me può andare lontano sia in campionato che in Champions".

Clicca sul podcast per l'intervista completa.