L'allenatore Claudio Foscarini, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche di Federico Bonazzoli, oggi al Torino: "Questo è un giocatore di qualità immensa, ha forza nelle gambe e secondo me, per le potenzialità che ha, sarebbe da Serie A medio-alta. Ha numeri, tecnica, tutto... Pure il carattere per fare le cose. Dovrebbe stare in squadre di una certa qualità, ma deve capire che deve giocare anche con i compagni, e non solo il suo calcio ma quello cui ti indirizza l'allenatore. A volte si compiace troppo, ma se gioca per la squadra è devastante. Vedo che allenatori come Ranieri hanno storto il naso per questo, se cercasse più i compagni valorizzerebbe molto le qualità che ha".