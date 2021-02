tmw radio Gabetta ricorda Kean alla Juve: "Era già forte, oggi è punta moderna e totale"

vedi letture

Nel suo intervento di ieri a TMW Radio, l'allenatore del Parma U18, Claudio Gabetta ha ricordato il periodo di Moise Kean alla Juventus: Lui è sempre stato uno sveglio, un intuitivo: allenarlo per quasi due anni è stato un piacere, è la vera soddisfazione di chi lavora nel settore giovanile, vedere i ragazzi da te cresciuti che segnano. Poi devo dire che Kean era forte già di suo, un predestinato: la società gli ha dato grande appoggio, programmandone la crescita sempre coi più grandi. Milani, responsabile dell'attività di base, l'ha accompagnato e oggi c'è soddisfazione nel vederlo giocare e segnare sia in Champions che in Nazionale. Ma anche i vari Tripaldelli e Romagna in Serie A...".

C'è un aspetto di Kean che ricorda?

"I gol li ha sempre fatti, ma la cosa che mi è piaciuta dell'altra sera sono i ripiegamenti difensivi, la difesa della palla e la conoscenza degli spazi. Ricordo che alle giovanili dalla metà campo in su era uno spettacolo, ma oggi vedo grandi segni di maturazione. Merito a lui per cosa sta facendo e agli allenatori che gli stanno insegnando certe situazioni. Attaccante moderno e totale".