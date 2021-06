tmw radio Giannichedda: "Dispiace per Donnarumma, ma il Milan ha fatto quello che doveva fare"

Giuliano Giannichedda, ospite di TMW Radio stasera, nel corso di "Terzo Tempo", ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma al PSG: "Dispiace perdere uno come Donnarumma, quando vanno via giocatori così importanti dall'Italia è sempre un dispiacere. Il Milan ha fatto quello che doveva fare, non poteva alzare l'ingaggio a tutti i giocatori della rosa. È una situazione strana, probabilmente il giocatore non voleva rimanere. Sapendolo un anno prima si poteva monetizzare. Donnarumma è uno dei giocatori più forti, sarà difficile da sostituire".

Spazio anche ad un commento su Italia-Galles: "Bastoni e Verratti mi sono piaciuti, ma hanno fatto bene anche Chiesa e Pessina anche che nessuno se lo aspettava. Tutti promossi. Mancava un po' di dinamismo, vista l'assenza di Barella, ma ho visto una buona Italia. Mancini? La convocazione di Zaniolo è stato il vero colpo di tacco del mister".

Con quale centrocampo contro l'Austria negli ottavi? "L'Austria è forte fisicamente. Il centrocampo deve avere fisicità, andrei con Jorginho, Barella e Locatelli".