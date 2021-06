tmw radio Giannichedda: "Fiorentina, problemi da società non esperta. Italiano, occasione della vita"

vedi letture

Giuliano Giannichedda, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dei problemi incontrati dalla Fiorentina per Vincenzo Italiano, prima della fumata bianca arrivata ieri: "Una Fiorentina che non riesce a trovare un allenatore sembra una società arrivata da pochissimo in Serie A. È una situazione strana. A Italiano si è presentata l’occasione per crescere e l’ha colta, ma sarà una strada in salita”.