tmw radio Gregucci: "Kokorin va giudicato tra un anno. A Firenze può fare carriera"

vedi letture

L'allenatore Angelo Gregucci, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche dell'attaccante russo Aleksandr Kokorin (che ha conosciuto nell'esperienza allo Zenit) e delle sue difficoltà d'ambientamento a Firenze: "Ormai devi valutarlo il prossimo anno. Mi auguro che possa rimettersi a posto e che l'esperienza di questo periodo possa servirgli dov'è, cosa si fa e come ci si comporta in quel posto. La valutazione va legata all'anno futuro, quando avrà capito che il calcio in Russia non è così. Per chi viene da fuori è difficile capire il calcio italiano, ma se ha talento è tempo di farglielo vedere. Vive in una città meravigliosa come Firenze, gli voglio dire che lì potrebbe fare una gran carriera e vivere belle esperienze".