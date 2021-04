tmw radio Lanna: "Roma, meno male è rientrato Smalling. Samp, vai avanti con Ranieri"

L'ex difensore Marco Lanna è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando dall'impegno della Roma in Europa League col Manchester United: "Per arrivare fino a questo punto ci vuole anche un po' di fortuna, me l'aspettavo una campagna europea così anche se purtroppo in campionato sta arrivando qualche sconfitta di troppo".

Troppi giovani dietro?

"L'assenza di Smalling ha pesato tanto nell'ultimo periodo, è forte e ha esperienza. Meno male che è rientrato, la sua presenza sarà fondamentale già da stasera".

Giusto che finisca il rapporto con Fonseca?

"Io continuerei con lui. A meno di cose successe nello spogliatoio che possono conoscere solo loro, mi sembra che sia un ottimo lavoro il suo. La continuità la dai anche mantenendo un gruppo un po' più a lungo. Quest'anno la squadra è cambiata molto, sono arrivati tanti innesti, anche dall'estero. Il gioco è anche bello, ma la coperta è un po' corta. Ci vuole più equilibrio".

Troppi cambi a livello tecnico?

"Se si guardano le campagne acquisti, spesso la situazione economica non ha permesso di tenere i migliori giocatori. Magari ha fatto affari importanti, ma sui risultati questo è stato pagato. Le squadre forti le fai tenendo i migliori, cedendone magari uno all'anno ma nel mentre costruendo un blocco vincente. Questo alla Roma non è mai stato concesso per ragioni economiche, e non è colpa di nessuno".

Tra gli altri pure Florenzi è stato ceduto, e ora è in semifinale di Champions.

"Mi ha sorpreso il suo addio, era ancora integro e nell'età per fare ottime cose. Serve avere giocatori affidabili, maturi e che conoscano bene un ambiente non facile come quello della Roma. Umanamente e tecnicamente un'operazione un po' strana".

Serve un altro centravanti, se parte Dzeko come sembra, oltre a Mayoral?

"Sì, anche se non so quanti soldi ci saranno. Penso anche un giovane, che si accontenti di stare in panchina, potrebbe essere utile... Io però uno come Dzeko lo vorrei in ogni squadra, e vale pure per la Roma".

Meglio un Belotti o un Vlahovic?

"Dipende dall'indirizzo del progetto e dalla possibilità di spese. Uno come Vlahovic, oppure Scamacca per dirne un altro, costa qualcosina in più ma ti fa vedere più a lungo termine. Con Belotti compri un ottimo giocatore, ma per vincere l'anno prossimo. Io prenderei più un Vlahovic".

Della Sampdoria che ricorda?

"Ogni volta che ripenso a Vujadin mi vengono i brividi. Devo a lui la mia carriera: quando passai da Primavera a prima squadra sarei dovuto passare al Foggia di Zeman, allora in C1. Era il 1987, arrivò lui e, non so dove mi avesse visto, ma mi disse che sarei dovuto a rimanere. Mi fece esordire a fine stagione, poi ho sempre avuto tanta fiducia e possibilità di giocare. Mi ha fatto crescere come giocatore e uomo, da quel gruppo ho appreso tantissime cose. Per me era un secondo padre".

Giusto proseguire con Ranieri?

"Direi di sì, non gli si può dire niente per gestione del gruppo. Se poi si cerca un giovane rivoluzionario è un'altra cosa, ma a quel punto sarebbe proprio da cambiare indirizzo ed obiettivi stagionali. Con Ranieri hai la sicurezza di una squadra portata a salvezza tranquilla: certo, se non gli dai una squadra all'altezza neanche lui fa miracoli... Io lo terrei a vita".