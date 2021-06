tmw radio Maurizio Biscardi: "Penso che alla fine Donnarumma andrà alla Juventus"

Nel suo intervento a TMW Radio, Maurizio Biscardi ha parlato delle ultime mosse di mercato delle squadre di Serie A: "C'è un nuovo corso, come per tanti altri club. Comunque avremo un calciomercato interessantissimo, che sarà fatto su idee ma anche su affari e occasioni. Vedi Aguero che va via a parametro zero dal City e si accasa a metà stipendio al Barcellona. Donnarumma? Lascia il Milan e si dice che chiami la Juventus per avere 6 milioni. Ma la Juve dovrebbe cedere Szczęsny, tenere congelato Donnaruma per vendere prima Szczęsny. Ma chi pagherebbe 7 milioni a Szczęsny? Io credo comunque che alla fine andrà alla Juventus, perché sono poche le squadre che possono prenderselo".