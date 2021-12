tmw radio Orsi: "Alla Lazio servono un centrale difensivo e un vice Immobile"

L'allenatore Fernando Orsi è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, parlando di vari temi, a cominciare dall'Inter: "Inzaghi ha fatto molto bene, ha proseguito il lavoro che aveva fatto alla Lazio, sta confermando le sue grandissime qualità di gestore. È riuscito ad entrare nella testa dei giocatori, ha cambiato modo di giocare e adesso è meritatamente primo".

È riuscito laddove Conte ha fallito in Champions

"Dopo dieci anni l'Inter ha superato il primo turno di coppa. Mi rapporto al presente, e il presente dice cha Inzaghi sta facendo benissimo in un contesto per lui nuovo".

Si è inceppata la corsa del Napoli: solo colpa degli infortuni?

"Le partite di coppa possono incidere: giovedì ha fatto una partita pesante contro il Leicester. Poi ci sono gli assenti. Può succedere. Nonostante questo momento, il Napoli ha sempre dato l'impressione di giocar bene, di restare dentro la partita. È un momento che l'Inter e l'Atalanta hanno passato a inizio stagione".

Continuano gli alti e bassi di Sarri. Chi ne uscirebbe rinforzato da un eventuale scambio Arthur-Luis Alberto?

"La Juventus. Luis Alberto è un giocatore straordinario, anche se sarebbe meno pratico in un centrocampo a due. La Lazio dovrebbe tenerlo fino a fine campionato perché è un giocatore decisivo".

Bisogna fare riflessioni in vista del mercato di gennaio?

"Sarri ha trovato una squadra che per caratteristiche non riesce a giocare il suo calcio. A gennaio qualcosa dovrà esser fatta, anche se la Lazio ha sempre fatto poco a gennaio. È una squadra che fino all'anno scorso ha fatto bene. La qualità nei giocatori c'è, ma Sarri ha bisogno di giocatori con altre caratteristiche".

Quale sarebbe la priorità per il mercato?

"Aveva bisogno già a luglio di un centrale difensivo, e di un vice Immobile, che sia un giocatore di sostanza, come Giroud nel Milan".

La Roma ha ritrovato la vittoria contro lo Spezia, ma dà ancora la sensazione di una squadra dal carattere fragile

"Il cambio di allenatore può influire, la mentalità diversa. Ci si aspettava qualcosa in più. Se vincesse domenica potrebbe ricominciare a pensare a qualcosa in più dell'Europa League, anche se spesso queste partite le stecca".

Ci sono state troppe aspettative su Zaniolo?

"Gli infortuni sono pesanti, ricordiamo l'infortunio al crociato di Del Piero. Quando sei giovane, in rampa di lancio, in un ambiente difficile come Roma, non è facile rientrare. Va messo nelle condizioni di esprimere le sue qualità. C'è una rosa che deve essere puntellata".

Andreazzoli sta facendo un gran lavoro a Empoli

"È di casa ad Empoli, ne conosce le dinamiche. Nella sua zona di comfort come allenatore riesce a tirar fuori qualità che aveva già dimostrato prima. Mi meraviglio, ma non tanto: è un allenatore capace. L'Empoli al primo anno di Serie A ha sempre fatto bene. Andreazzoli è l'uomo giusto e lo sta dimostrando".

Mazzarri invece è in estrema difficoltà a Cagliari

"Il Cagliari ha ottimi giocatori, la classifica non rispetta il valore dei giocatori in campo. Non riconosco il Cagliari come una squadra di Mazzarri, che dà carattere, che stimola. O cambiano rotta o diventa dura: il punto non può sempre bastare, serve vincere le partite. La proprietà sperava ci fosse una reazione col cambio di allenatore, ma non si è verificata".