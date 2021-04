tmw radio Pagliuca: "Inter, col Napoli sarà dura. Buffon? Senza Juve deve smettere"

vedi letture

A TMW Radio, durante il Maracanà Show, nuovo appuntamento con Fan Rating, app collegata al format "La Casa del Tifoso". Una iniziativa che permette di fare le pagelle dei calciatori della propria squadra e non solo dopo le partite della Serie A partecipando a dei contest con premi in palio (buoni Amazon). Ospite della serata l'ex portiere Gianluca Pagliuca.

Che si aspetta da Napoli-Inter?

"Mi aspetto una partita molto difficile per l'Inter. Ha molti punti di vantaggio ma non è ancora fatta. Sarà una partita dura col Napoli, è una squadra che ha già battuto diverse big e darà filo da torcere. Dovesse vincere l'Inter sarebbe quasi fatta".

Napoli, sempre alternanza in porta durante la stagione. Che ne pensa?

"Sono per un portiere titolare e una buona riserva. Ci devono essere delle gerarchie, è un ruolo delicato e diverso da altri ruoli. Non condivido il modo di Gattuso di alternare Ospina e Meret. Ti toglie sicurezza una cosa del genere".

Cosa è mancato al Napoli e dove la svolta all'Inter:

"Ha avuti momenti di calo per i tanti infortuni e non è stato semplice gestire il tutto per Gattuso. Però sta ancora lottando per la Champions. La stagione del Napoli ora è positiva. L'Inter ha avuto la svolta dopo l'eliminazione dalla Champions. Ha dato una voglia di vincere lo Scudetto a tutti i costi. Se dovesse vincere sarebbe strameritato. Sembra il City in Inghilterra".

Che consiglio si sente di dare a Buffon?

"Gigi è un mio caro amico, l'ho svezzato io (ride, ndr). Io gli direi che dopo quest'anno smetterei, non mi rimetterei ancora in discussione per una stagione. Un conto è rimanere alla Juve, un conto è un'altra esperienza. Con la carriera che ha fatto non ha bisogno di altre scommesse. Se dovesse andare via, io gli consiglierei di smettere".

Che dice del suo Bologna?

"Ha dei giovani molto bravi, approvo la politica della società perché vuole puntare sui giovani e su qualche giocatore esperto per svezzarli. Servono 2-3 ragazzi che possono dare la svolta e stare dalla parte sinistra della classifica. Spero il prossimo anno sia ancor più competitiva la squadra per fare ancora meglio".

Punterebbe ancora su Szczęsny​​​​​​​ o su Donnarumma?

"La Juventus ha altri problemi e non quello del portiere. Il polacco ha dimostrato il suo valore negli anni, solo un paio di errori ha fatto. Ha un rendimento continuo".

Lotta Champions, come finirà?

"Vedo la Juventus a cui il traguardo non potrà sfuggire, ha una squadra esperta e poi c'è CR7. La Juve la vedo seconda, poi terzo il Milan e quarto l'Atalanta, che merita la Champions anche questa stagione".

Agli Europei chi porterebbe in porta?

"Donnarumma, Sirigu, Gollini e Cragno. Meret no perché non gioca con continuità al Napoli".

Si prepara la Superlega ma la Uefa è pronta alla guerra. Che ne pensa?

"Sono tradizionalista, io sono ancora per Coppa Campioni, Uefa e Coppa Coppe. Così rovini i campionati e le coppe nazionali. Le grandi squadre puntano solo alle grandi manifestazioni e la Uefa fa bene ad avere questa reazione".