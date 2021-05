tmw radio Papadopulo: "La Juve non ha gestito bene Pirlo. I campioni non bastano"

L'allenatore Giuseppe Papadopulo, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha così parlato della Juventus: "Non si è affrontato bene il problema: tutti riconosciamo che Pirlo sia stato un grande giocatore, ma per esserlo anche da allenatore ce ne corre. Certe basi solide le acquisisci solamente allenando nelle categorie inferiori. Stavolta i fuoriclasse non sono bastati, perché chi gestiva i giocatori non aveva abbastanza esperienza da allenatore alle spalle. So che volevano dargli l'U23, ma la prima squadra della Juve è stato un passo eccessivo".