tmw radio Pulga: "Non mi aspettavo la Fiorentina laggiù, Toro e Parma sì. Spezia, occhio"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'allenatore Ivo Pulga ha parlato anche della lotta salvezza e di alcune squadre illustre che ci sono coinvolte: "Il Torino, così come Parma, avevano preso allenatori che per il gioco che avevano negli anni precedenti potevano essere un rischio... Ora il Torino comunque è tornato sulla scia degli anni passati e sta risalendo. La Fiorentina che avevo visto nelle prime giornate invece devo dire che mi aveva impressionato proprio, non me la sarei mai aspettata lì. Credo che rischi più di una grande, ma dico la verità: se lo Spezia non sta attento rischia di essere risucchiato".