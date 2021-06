tmw radio Tenerani: "La Fiorentina spenderà sul mercato. Non penso che Vlahovic verrà ceduto"

vedi letture

Mario Tenerani, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato del prossimo mercato della Fiorentina: "Ha speso parecchio in altre sessioni. Il potenziale di fuoco c'è, la società è una delle poche che non ha debiti. Serve mettere dentro qualità o non si riparte. Arriveranno poi i soldi di Chiesa. Credo che almeno 30 milioni arriveranno da Commisso, più almeno un'altra 50 da altri affari. Vlahovic potrebbe far saltare il banco, ma non credo che lo venderanno".