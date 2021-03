tmw radio Vlahovic per una big? Giordano: "Un altro anno a Firenze gli farebbe bene"

L'ex bomber e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, ieri durante Maracanà, ha parlato di Juventus e non solo. Di seguito un estratto dell'intervista: "Al posto di Ronaldo, a 36 anni, con la corte del Real, che farei? Lo vedo ancora integro e motivato, spero possa rimanere, è ancora un valore aggiunto per la Juventus e per il calcio italiano. Vlahovic? E' un prospetto interessante, non lo vedo però pronto per una squadra di vertice europeo. Un altro anno a Firenze gli farebbe bene".