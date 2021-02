tmw Retroscena Todibo: le cifre per il Nizza, riscatto a 10 milioni. Battute Lazio e Parma

Quello di Jean-Clair Todibo è stato uno dei nomi più chiacchierati dell'ultima sessione di mercato. Giovane, forte, di prospettiva, il ventunenne di Cayenne è finito al Nizza che con lui ha chiuso coi fuochi d'artificio la campagna di riparazione. Operazione condotta dalla Excellence Sport di Edoardo Crnjar, le cifre raccolte da Tuttomercatoweb.com del trasferimento sono di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Niente recompra per il Barça: il Nizza ha voluto fortemente mantenere solo il diritto perché in estate vuole concretamente valutare la possibilità di spendere soldi importanti per portarlo a casa. In Italia ci hanno provato con forza ma senza affondare il colpo sia la Lazio che il Parma. E il Nizza sorride.