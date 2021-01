tmw Roma, due membri dello staff positivi al Covid. Squadra in bolla, alle 15 si gioca

Due elementi dello staff della Roma sono risultati positivi al test per il Covid-19: come raccolto da TMW la Roma è entrata subito in bolla e nel corso della mattinata sono previsti nuovi test molecolari per tutti. La sfida contro lo Spezia, al momento, resta confermata alle 15:00.