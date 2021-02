tmw Roma, Dzeko a Villa Stuart: accertamenti in corso dopo l'infortunio contro il Braga

Edin Dzeko è arrivato poco fa a Villa Stuart per effettuare i primi accertamenti dopo l'infortunio subito nel corso della vittoria della Roma di ieri sera contro il Braga. Il giocatore si è dovuto fermare dopo aver segnato l'1-0 contro i portoghesi (partita terminata 3-1 in favore dei giallorossi) e in questi minuti effettuerà i primi test diagnostici per conoscere l'entità dello stop.