tmw Roma, in mattinata l'arrivo di Rui Patricio. Poi si sottoporrà alle visite mediche di rito

Si avvicina l'annuncio del primo acquisto estivo per la Roma: Rui Patricio, portiere portoghese prelevato dal Wolverhampton, arriverà alle 11 circa a Roma, per la precisione all'aeroporto di Fiumicino. Da lì si sposterà verso la città per le visite mediche con il suo nuovo club, da poco affidato a Mourinho.