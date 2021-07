tmw Roma, Pau Lopez è partito per Marsiglia in mattinata. Oggi le visite mediche con l'OM

vedi letture

Entra nel vivo il mercato uscite della Roma: dopo Cengiz Under, anche Pau Lopez è partito questa mattina alle 8 da Ciampino (volo privato) per Marsiglia. Ad attenderlo c'è la nuova avventura con l'Olimpique: sosterrà oggi le visite mediche col club francese, poi arriverà l'annuncio ufficiale della sua nuova avventura in Ligue 1.