tmw Rugani dopo le visite al J Medical: "Niente di grave". Atteso il referto della Juventus

Al termine delle visite al J Medical, il difensore della Juventus Daniele Rugani s'è fermato con alcuni tifosi per scattare dei selfie. "Niente di grave Daniele? No. Parti domani? Non lo so, adesso vediamo", ha dichiarato il centrale bianconero.