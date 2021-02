tmw Samp, La Gumina può partire nelle ultime ore: su di lui Brescia e altri due club di B

Antonino La Gumina potrebbe lasciare la Sampdoria in queste ultimissime battute di mercato. Secondo le ultime raccolte da TMW l'attaccante classe '96 ha molto mercato soprattutto in Serie B: il Brescia è in pressing e con l'uscita di Alfredo Donnarumma potrebbe stringere per lui. Ma oltre al club del presidente Cellino, La Gumina è un nome che piace molto anche a Reggina e Chievo Verona.