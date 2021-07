tmw Sampdoria a caccia di un terzino destro: nel mirino c'è Laurini

vedi letture

Potrebbe essere ancora in Serie A il futuro di Vincent Laurini. Il terzino di Thionville, classe 1989, è reduce dalla stagione col Parma culminata con la retrocessione in serie cadetta. Cinque anni all'Empoli, poi Firenze e dal 2019 ai Ducali, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com è nel mirino della Sampdoria.

I blucerchiati nel ruolo hanno il nazionale polacco Bartosz Bereszynski per il quale non mancano le richieste. Per questo il club di Massimo Ferrero sta cercando un rinforzo d'esperienza nella posizione e il primo nome è quello del trentaduenne transalpino.