tmw Sassuolo, Dionisi ora è in prima fila. Sorpassata la Samp, serve l'ok dell'Empoli

vedi letture

Alessio Dionisi diventa il primo nome per la panchina del Sassuolo, che al momento ha messo l'allenatore dell'Empoli anche davanti al nome di Giampaolo, fino a qualche ora fa considerata la principale pista per guidare i neroverdi dopo l'addio di De Zerbi: sorpassata anche la Sampdoria, che non si è accordata con l'Empoli, col quale Dionisi è legato contrattualmente. Ora dovrà essere Carnevali ad andare a trattare con Corsi per liberare il grande protagonista delle promozione in A dei toscani.