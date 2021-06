tmw Scade la clausola di Kabak: addio Liverpool, adesso può sbarcare in Italia

Ozan Kabak non è più un giocatore del Liverpool. E' scaduta la clausola che permetteva ai Reds di riscattarlo dallo Schalke 04. Da due giorni, dunque, il Nazionale turco è di fatto di nuovo del club di Gelsenkirchen ma dopo la retrocessione in Zweite non potrà certo tenerlo in rosa. Per questo Kabak rappresenta una delle occasioni più importanti sul panorama del mercato internazionale: sul giocatore ci sono, in Italia, gli interessamenti tra le altre di Atalanta, Lazio e Roma. Possibile che entri anche nella shortlist dell'Inter in caso di un addio big in difesa mentre in Premier lo tiene sotto la lente il nuovo Tottenham di Fabio Paratici.