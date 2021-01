tmw Scamacca e la Juventus: accelerata bianconera in vista, prossime 48 ore decisive

Gianluca Scamacca e il futuro. La Juventus dovrebbe sciogliere le riserve sull'attaccante domani, a Sassuolo, incontrando la dirigenza neroverde proprietaria del calciatore. Entro due giorni, poi, potrebbe arrivare l'intesa: il Genoa, dal canto suo, ha già fatto sapere alle parti di esser pronto a liberare il calciatore, ora in prestito al Grifone. I bianconeri, anche nei convocati per la Supercoppa, hanno nella lista degli attaccanti soltanto due uomini e Pirlo probabilmente riporterà ancora in attacco Dejan Kulusevski. Ecco perché, dopo la gara contro il Napoli, dovrebbe arrivare il possibile assalto decisivo: il Sassuolo vuole il prestito di 18 mesi ma con obbligo di riscatto e continua a chiedere il possibile inserimento di Radu Dragusin come contropartita. Trattativa in corso ma le prossime 48 ore dovrebbero essere decisive.