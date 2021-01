tmw Si complica Niang al Genoa: affare in salita, il club studia altre ipotesi

Si complica la strada che porta a Genova per M'baye Niang. La punta senegalese ancora non sta rispondendo in modo positivo alla proposta del Genoa: l'accordo tra il Grifone e il Rennes è totale, le ultime arrivate dalla Francia dicono che la società francese è pronta a salutarlo ma il Genoa non può aspettare oltre. Domani forse ultimo tentativo ma per questo la dirigenza ha iniziato con forza a guardare altrove proprio in queste ore, con la chiusura del mercato che inesorabilmente si avvicina.