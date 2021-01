tmw Slimani del Leicester tra Lione e Fiorentina: il club di Garcia è in vantaggio

È Islam Slimani, trentaduenne attaccante algerino del Leicester City, il nome nuovo per il mercato della Fiorentina. Esploso in Europa con la maglia dello Sporting Lisbona, le Foxes lo hanno acquistato nel 2016 per 30 milioni dopo la vittoria del titolo. Nel corso degli anni è stato protagonista di una stagione di altissimo livello al Monaco e proprio dalla Francia potrebbe ripartire.

Sfida al Lione L'Olympique Lione sta per cedere Moussa Dembelé all'Atletico Madrid e cerca una punta. Slimani è un'opzione calda: stando alle ultime notizie, raccolte da Tuttomercatoweb.com, è in corso una trattativa col club di Aulas, fiducioso di riuscire a chiudere. La Fiorentina si è inserita e sta provando a superare i francesi che, per consolidare la propria leadership, vogliono però puntare forte sull'algerino. Oltre a Slimani, la Fiorentina è fortemente interessata anche a Leonardo Pavoletti del Cagliari, le alternative sono Jean-Pierre Nsame dello Young Boys, Roberto Inglese del Parma e Sam Lammers dell'Atalanta.