tmw Sokratis ha dato la sua parola al Betis, ma la pista Serie A resta ancora aperta: i dettagli

La priorità di Sokratis Papastathopoulos resta il Betis Siviglia, società al quale il diretto interessato ha già dato la propria parola. Secondo quanto raccolto da TMW attraverso fonti molto vicine al giocatore, il difensore greco avrebbe infatti espresso più volte la volontà di trasferirsi in maglia biancoverde. Una scelta già fatta, che però mal si sposa - ancora oggi - coi paletti imposti al club andaluso dal Fair Play finanziario: detto in altre parole, Sokratis non può arrivare se prima non esce qualcuno.

Proprio per il suddetto motivo in questi giorni il Betis sta provando a piazzare in tutti i modi il centrocampista William Carvalho, ma dopo la risoluzione di contratto con l'Arsenal il centrale classe '88 ha allo stesso tempo necessità e voglia di trovare subito una nuova piazza per rilanciarsi. Ecco perché, nonostante il Betis resti indubbiamente la sua prima scelta, anche la Serie A oggi è una pista da monitorare con attenzione.

In Italia il Genoa lo riaccoglierebbe a braccia aperte, nelle ultime ore alcuni intermediari lo hanno offerto pure al Parma e alla Lazio, che ne stanno valutando seriamente il profilo, ma l'operazione non è semplice a livello di costi (oltre al fattore Betis) e il futuro di Sokratis in questo momento appare dunque ancora tutto da scrivere.