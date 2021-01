tmw Sorpasso della Roma per Reynolds: documenti ok, lunedì si può chiudere

La Roma ha rotto gli indugi. Ha superato il Benevento e contestualmente la Juventus nella corsa a Bryan Reynolds e adesso è più che in posizione di vantaggio. I giallorossi sono pronti per provare la chiusura per il terzino in arrivo da Dallas, tanto che lunedì potrebbe arrivare già la fumata bianca. Affare tra i 7 e gli 8 milioni di euro, al giocatore un contratto di quattro anni e mezzo da 800mila euro con bonus. A pesare, anche la volontà del ragazzo: il Benevento avrebbe chiuso la trattativa in sinergia con Juventus e i bianconeri hanno deciso di non rilanciare, aspettando le valutazioni del giocatore. Che preferisce mettersi alla prova da subito in una big piuttosto che fare uno step intermedio. Tutto risolto per quanto riguarda il passaporto e i documenti, tra due-tre giorni potrebbe arrivare la fumata bianca con la Roma.