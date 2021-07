tmw Spezia, Maggiore: "Thiago Motta persona molto disponibile. Importante capire le sue idee"

Il centrocampista dello Spezia, Giulio Maggiore, ha parlato dal ritiro dei liguri. Queste le sue parole: "È il primo ritiro vero e proprio in Serie A, siamo partiti carichi e siamo contenti. Piano piano conosceremo e apprenderemo le idee del mister, oltre ad arrivare a una condizione fisica adatta. Dopo un mese di vacanza è stato bello tornare a vedere i compagni. È stato giusto staccare la spina dopo due anni di fila, ora pensiamo al campo".

Quanto è importante il ritiro per la stagione?

"Sarà importante capire le idee del mister, sarà importantissimo anche mettere una condizione fisica che ci permetta di arrivare all'inizio del campionato in modo giusto, per essere pronti per le gare ufficiali".

Che consigli dà ai più giovani?

"Mi rivedo un po' in loro nei primi ritiri e cerco di dare consigli grazie all'esperienza di questi anni. Non devono strafare, serve capire il modo giusto per allenarsi dando sempre il massimo".

Le prime impressioni di Thiago Motta?

"Mi sembra una persona disponibilissima con cui si riesce a parlare sia in campo che fuori. Abbiamo ancora visto poco ma siamo pronti per apprendere le sue idee".

Quanta voglia c'è di tornare in campo?

"Tanta, tantissima. Manca un mese abbondante e dovremo entrare in condizione. Poi quando inizieranno le partite ci saranno le giuste emozioni. Vogliamo un'altra salvezza che per lo Spezia è incredibile".