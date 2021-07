tmw Spezia, Thiago Motta in città da ieri: oggi l'incontro con Pecini per la firma

Thiago Motta è la scelta dello Spezia per raccogliere la pesante eredità di Vincenzo Italiano: contrariamente alle attese, l'ex centrocampista è arrivato in città ieri sera, ha dormito in un hotel in centro e nel primo pomeriggio si è incontrato con Pecini per firmare il contratto che lo legherà ai liguri. Proprio nel medesimo hotel, si radunerà la squadra prima della partenza per il ritiro: la presentazione del nuovo tecnico potrebbe avvenire proprio lunedì, giorno della partenza in direzione Prato allo Stelvio.