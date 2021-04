tmw Tagliafico ricorda l'impresa di Torino: "Con la Juve ci divertimmo, poteva finire in goleada"

Nicolas Tagliafico, laterale dell'Ajax e della Nazionale argentina, ha ricordato anche l'impresa dell'Allianz Stadium ai quarti di finale della Champions 2018-2019 nell'intervista esclusiva rilasciata oggi a TMW: "Ho sofferto molto contro la Juve, ho dovuto vivere la gara di Torino come un tifoso e non in campo perché ero squalificato. Ricordo un primo tempo duro, molto equilibrato, ma anche una ripresa in cui l'Ajax ha davvero dominato. Avremmo potuto segnare più di due reti e abbiamo totalmente meritato sia la vittoria che il passaggio del turno. Direi che coi bianconeri ci siamo proprio divertiti... Non è stato facile per me restare fuori, in panchina o in tribuna divento ancora più nervoso di quando gioco (ride, ndr)", le dichiarazioni del talento classe '92 nel giorno di Roma-Ajax di Europa League.