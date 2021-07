tmw Tifosi di Belgio e Italia per le strade di Monaco. Cresce l'attesa per la gara di stasera

Cresce l'attesa per i tifosi di Italia e Belgio in vista della sfida di questa sera alle 21 a Monaco di Baviera. Tanti sostenitori dell'una e dell'altra Nazionale sono adesso per le strade di Monaco di Baviera, nel centro storico della città che ospiterà il secondo quarto di finale di Euro 2020.